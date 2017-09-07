Дело о пробах Манту: южноуральских медиков и педагогов обвинили в дискриминации

Президентский совет по правам человека обвинил южноуральских педагогов в дискриминации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совет по развитию гражданском общества и правам человека при президенте России (СПЧ) вступился за детей, которых отказывались пускать в школы и детские сады.

«В адрес членов совета поступали обращения жителей Челябинской области с жалобами на недопуск детей в образовательные учреждения по причине отказа в проведении диагностики туберкулеза и отсутствия у них заключения врача-фтизиатра, – сообщается в рекомендациях СПЧ по итогам выездного заседания в Челябинской области 26-28 июня. – В обращениях граждане указывают на сложившуюся ситуацию в Челябинской области, связанную с дискриминацией семей, отказывающихся проводить своим здоровым детям туберкулинодиагностику посредством постановки пробы Манту».

Дошкольные и школьные образовательные учреждения области вынуждают детей поставить пробу Манту под угрозой запрета посещать учебные заведения, отметили правозащитники.

«Согласно информации Роспотребнадзора, действующее законодательство предусматривает добровольность оказания медицинской, в том числе противотуберкулезной помощи, при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, – говорится в документе. – В связи с этим, при отсутствии контакта с больным туберкулезом, родители вправе отказаться от проведения ребенку туберкулинодиагностики, что в соответствии с действующим законодательством не ограничивает право ребенка на посещение образовательного учреждения, при условии предоставления на таких детей заключения врача-фтизиатра об отсутствии у них заболевания туберкулезом. При этом порядок обследования врачом-фтизиатром детей, которым в связи с отказом родителей не проведена туберкулинодиагностика, не регламентирован санитарными правилами».

Кроме того, реакция Манту как метод диагностики туберкулеза недостаточно достоверна, что подтверждается научными исследованиями в этой области, отмечают в СПЧ. В настоящее время появилось множество альтернативных методов туберкулинодиагностики, не связанных с введением в организм ребенка вредных веществ и не вызывающих побочных эффектов.

Так, письмом министерства здравоохранения России от 7 апреля 2017 года утверждены клинические рекомендации «Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях», в которых закреплены помимо пробы Манту и Диаскинтеста альтернативные методы обследования на туберкулезную инфекцию, такие как QuantiFERON-TB Gold и T-SPOT.T, а в случае полного отказа от иммунодиагностики, в том числе от альтернативных методов диагностики, – обзорная рентгенограмма органов грудной клетки. Эти клинические рекомендации направлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения для подготовки нормативных правовых актов. Однако министерством здравоохранения Челябинской области соответствующие документы до сих пор не разработаны, констатируют в СПЧ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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