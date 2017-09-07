Челябинскую «Классику» признали банкротом

Суд объявил о банкротстве челябинской аптечной сети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее судебное решение размещено в электронной картотеке дел.

ООО «Аптека «Классика» ЧЛ» само инициировало банкротство. Представители общества указали в заявлении, что компания не планирует в дальнейшем вести хозяйственную деятельность, а юридическое лицо будет ликвидировано.

В ходе судебного заседания выяснилось, что кредиторская задолженность аптечной сети превышает 230 миллионов рублей, в то время как ликвидные активы компании составляют 145,8 миллиона рублей. «При таких обстоятельствах арбитражный суд пришел к выводу о том, что у должника отсутствует возможность удовлетворить требованиям кредиторов», – отмечено в судебном решении.

В связи с этим суд признал ООО «Аптека «Классика ЧЛ» банкротом. На предприятии открыто конкурсной производство до 25 декабря 2017 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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