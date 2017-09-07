Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:47 мск

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Челябинск

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Электоральная ловушка: копейчанка лишилась сбережений, поверив в «предвыборное счастье»

Электоральная ловушка: копейчанка лишилась сбережений, поверив в «предвыборное счастье»

В Копейске мошенники похитили у пенсионерки все сбережения, пообещав предвыборную выплату.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции Копейска поступило сообщение о том, что из квартиры по улице Меховова похищены 38 тысяч 500 рублей.

Сотрудники полиции установили, что 81-летняя хозяйка квартиры встретила на улице двух незнакомых женщин, которые рассказали, что накануне выборов пенсионерке положена выплата в размере 3 тысяч рублей. Правда, оказалось, что у них осталась только купюра в 5 тысяч рублей, и неведомые благодетельницы поинтересовались, не найдется ли у копейчанки сдачи.

Поверив незнакомкам, бабушка позволила им войти в свою квартиру, затем из места, где хранятся сбережения, достала необходимую сумму и передала деньги женщинам. После этого одна из пришедших отвлекла внимание хозяйки квартиры, попросив принести паспорт, а другая – похитила остальные деньги. Причем оставленные ими 5 тысяч рублей оказались купюрой «Банка приколов».

По данному факту в отделе МВД по Копейску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемым частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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