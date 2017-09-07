«Хамство высшей степени»: в центре Челябинска раскурочили «лежачий светофор»

Челябинцев возмутили ямы вместо «инновационных» светофоров на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Ленина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты «Гражданского патруля» обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность расходования бюджетных средств на демонтаж светофоров. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Напомним, 2 года назад в Челябинске установили дублеры светофоров на тротуаре на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского. Чиновники долгое время хвастались новым подходом к оборудованию пешеходных переходов, при этом подчеркивали, что это не требование ГИБДД, а личная инициатива дорожников.

Однако в процессе эксплуатации перестали работать несколько лампочек «лежичих светофоров». «Гражданский патруль» направил в администрацию города соответствующую жалобу. «Спустя несколько месяцев мы получили ответ из управления дорожного хозяйства о том, что «недостатки устранены», – сообщают активисты в посте, озаглавленном «Хамство высшей степени». – Однако исправление недостатков выразилось в демонтаже «инновационных» светофоров. Сейчас на их месте глубокие провалы. Это событие указывает на неуважительное отношение к жителям города и формальное отношение чиновников к своей работе».

Общественники требуют вернуть дублеры на место и наказать ответственных должностных лиц: не только исполнителя, но и начальника управления дорожного хозяйства. «Дорожники сделали Челябинск хуже!» – с горечью резюмируют они.

В пресс-службе мэрии не смогли прокомментировать исчезновение «лежачих светофоров», предположив, что это относится к сфере деятельности районных администраций. Однако в администрации Центрального района заявили, что обустройством пешеходных переходов занимается мэрия.

Так было

Так стало

Фото группы «Гражданский патруль / Челябинск» (VK)

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