Уже?! В Магнитогорске почувствовали дыхание зимы

Жители Магнитогорска опечалены признаками ранней зимы: в городе объявились снегири.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снимок сидящего на земле снегиря появился в социальных сетях.

«Утром увидели такого красавца. Зима близко», – написал автор фотографии. Многих горожан сильно расстроило такое предположение. Хотя нашлись среди магнитогорцев и любители пошутить. «Какая зима, давайте осень переживем, – прокомментировал один из участников обсуждения. – А это просто Angry Birds, заблудился».

Впрочем, многие комментаторы не увидели ничего удивительного в появлении птицы. Согласились с ними и ученые. «Снегири в принципе никуда не улетают, – цитирует «Верстов.Инфо» орнитолога Евгения Попова. – Просто в теплое время года они стараются не попадаться на глаза». Зимой же птицы появляются в городе чаще, так как в лесу становится сложнее найти пищу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.09.17

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