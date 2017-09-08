В понедельник вновь закроют движение троллейбусов по главной улице Челябинска

Троллейбусы по проспекту Ленина в Челябинске пустят только на предстоящие выходные дни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с продолжением работ по укладке дорожного покрытия на проспекте Ленина от улицы Российской до улицы Артиллерийской закрывается движение троллейбусов с 9 часов 11 сентября до 23 часов 13 сентября.

Троллейбусы №8 направляются по маршруту №25 «ЧКПЗ – Политехникум».

Троллейбусы №10 направляются по маршруту №4 «ЧКПЗ – Солнечный берег».

Троллейбусы №16 проследуют по трассе «ЖБИ – ЧТЗ».

Троллейбусы №19 направляются по маршруту №6 «пос. Первоозерный – ЧТЗ».

Троллейбусы №26 направляются по маршруту №27 «ул. Молдавская – Вокзал»

Движение троллейбусов по маршрутам №2 и №11 на время выполнения ремонтных работ отменяется.

«Напоминаем, что в связи с ремонтом дорожного покрытия на Бродокалмакском тракте движение троллейбусов по маршруту №21 приостановлено до 13 сентября, – сообщили в мэрии. – Просим пассажиров внимательно планировать поездки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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