В Челябинске чиновники отказались ремонтировать детский сад за счет бюджета

Мэрия Челябинска заставляла детский сад самостоятельно оплачивать капитальный ремонт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе осуществления прокурорского надзора были установлены нарушения действующего законодательства, допущенные Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска при заключении с МАДОУ «Детский сад №45» договора о закреплении за учреждением имущества на праве оперативного управления.

«Вопреки требованиям Гражданского кодекса РФ и федерального закона «Об автономных учреждениях» отдельными пунктами договора на образовательное учреждение возлагалась обязанность по проведению капитального ремонта здания детского сада за счет собственных средств, – сообщают в надзорном ведомстве. – Вместе с тем, финансовое обеспечение таких расходов должно обеспечиваться за счет средств учредителя, поскольку необходимо для решения органом местного самоуправления вопросов местного значения в сфере образования».

Прокурор области обратился в арбитражный суд с требованиями о признании данных положений договора недействительными. По результатам рассмотрения заявления арбитражным судом требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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