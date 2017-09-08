Южноуральцы заплатят больше миллиона рублей за сбыт поддельных алкоголя и сигарет

В Челябинской области осудили дельцов, наладивших сбыт контрафактных алкоголя и сигарет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, двух ранее судимых жителей Миасса задержали в июне прошлого года.

По данным контрразведчиков, они, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции. Уголовное дело расследовало региональное ГУ МВД.

В ходе ареста подозреваемых было изъято более 700 ящиков алкогольного контрафакта, 1 тысяча 810 немаркированных табачных изделий, а также вырученные от продажи «левака» деньги.

Миасский городской суд признал южноуральцев виновными по целому ряду статей и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы каждого с выплатой штрафа в 700 тысяч и 350 тысяч соответственно.

Изъятые у предприимчивых миасцев деньги и транспорт конфискованы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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