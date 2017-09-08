У южноуральских «единороссов» кончилась скамейка запасных: остались одни учителя

В небольшом копейском поселке разыгрались нешуточные предвыборные страсти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 10 сентября в России назначен очередной Единый день голосования. В Челябинской области в нескольких поселениях будут выбирать советы депутатов и главу. Зато намечено предостаточно довыборов в муниципальные парламенты.

Не обошел этот процесс и копейский поселок Старокамышинск. Напомним, место представлявшего поселение в городском собрании Копейска депутата освободилось после того, как предыдущий народный избранник принял духовный сан и служит теперь в поселковом храме.

За освободившийся мандат разгорелась нешуточная борьба. В ход прошли излюбленные властями дорожные работы и благоустройство дворовых территорий. Главным «дорожником» на сей раз стал учитель физкультуры местной школы – именно его кандидатуру выдвинуло копейское отделение «Единой России».

Вообще, глядя на кандидатов от «партии власти», все больше и больше убеждаешься, что никакая это не «партия жуликов и воров». И даже не партия чиновников. Это – партия бюджетников. Например, в еще одном избирательном округе Копейска, где будут проходить довыборы, ЕР выставила в качестве своего кандидата директора школы. А в Верхнеуральске – фельдшера. Впрочем, «партию власти» можно понять. Бюджетники – народ терпеливый и дисциплинированный. И скромный. Так что вряд ли будут задавать много вопросов – проголосуют, как скажут вышестоящие товарищи. Или господа – это уж как кому угодно.

Оппозиционные же партии, наоборот, делают ставку на молодых и амбициозных: кто-то выдвигает топ-менеджера, кто-то – директора магазина. Правда, с пиаром, бывает, перебарщивают. Дошло до того, что в одной из групп поселка в соцсетях забанили двух активных агитаторов, слишком уж старавшихся вымазать густой черной краской кандидатов, оппонировавших их любимцу.

Интернет – Интернетом, но и про бумагу, которая, как известно, все стерпит, бойцы предвыборного фронта не забывают. Вот, например, подгадали аккурат к началу занятий в школе – и подключили нескольких школьников к распространению агитационной продукции. Листовочки снабдили красноречивым названием – «Правда Старокамышинска».

И врезали правду-матку – да так, что герои публикации, наверное, устали икать. Про всех написали, всем характеристики раздали: кто бестолочь, кто стерва, а кто – чуть ли ни главный грешник поселка. Правда, перестарались. «Местным, кроме копки картошки, вообще ничего доверять нельзя, – напечаталась крупно в конце листовки. – Да и с этой задачей не все справятся!» Кого имели в виду авторы разоблачительной листовки под «местными» – не совсем ясно: то ли чиновников, то ли депутатов, то ли кандидатов, то ли всех жителей поселка. Во всяком случае, вряд ли у старокамышинцев укрепилось желание голосовать за «чужого, но грамотного, молодого и солидного», как призывают создатели сего опуса. Да и кого из «молодых-перспективных» имели в виду авторы? Вряд ли, конечно, временно не работающего кандидата от КПРФ. Но и «справедливороссов», и «соколов Жириновского» представляют вполне себе молодые и солидные кандидаты.

Если у «партии власти» есть основания для обид на оппонентов, то и у оппозиционных партий их не меньше. То на улицах Старокамышинска поймают мальчишек, раздающих листовки в поддержку одного из их кандидатов. То педагогам раздадут инструкцию, как и за кого голосовать (сами педагоги, правда, категорически отрицают это, уверяя, что голосовать будут исключительно из чувства уважения).

Кстати, сегодня к предвыборным баталиям подключились уже тяжеловесы: в местном ДК прошла встреча с депутатом Госдумы Анатолием Литовченко. А за неделю до этого Старокамышинск оклеили призывы прийти туда же, в ДК, в то же время, но на собрание по поводу закрытия поселковой больницы. Организаторы встречи с депутатом-«единороссом» уверяют, что это – происки оппозиционных предвыборных штабов. Которые, по всей видимости, так коварно решили собрать для госдепа публику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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