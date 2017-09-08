В Магнитогорске сообщают о вирусе Коксаки в детских садах

Родители дошкольника из Магнитогорска рассказали, что ребенок заразился вирусом Коксаки в детском саду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своей историей мать поделилась в одной из социальных сетей.

По словам горожанки, у ее ребенка после посещения детского сада резко поднялась температура. Сначала ему поставили диагноз «гнойная ангина», но через несколько часов на руках и ногах дошкольника появились волдыри. В поликлинике, куда обратилась мама, дежурный врач предположил, что, возможно, это вирус Коксаки. При этом женщина настаивает, что ни в какие турпоездки они не ездили.

Врачи в рассказанной истории сомневаются. Так, главный эпидемиолог Магнитогорска Дмитрий Заложков уверяет, что ребенку вряд ли могли поставить именно такой диагноз – вирус Коксаки. «Для этого нужно проводить серьезное вирусологическое исследование, – цитирует медика «Верстов.Инфо». – Скорее всего, речь идет об энтеровирусе, который циркулирует активно и у нас».

Вирус Коксаки – разновидность энтеровирусов. Самая восприимчивая к заболеванию категория – дети дошкольного и младшего школьного возраста. Сложность состоит в том, что в России врачи далеко не всегда могут определить, что человек заражен именно вирусом Коксаки и назначить правильное лечение. При неправильном же лечении могут развиться серьезные заболевания: острый геморрагический конъюнктивит, энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой, асептический менингит, герпангина, миокардит, перикардит, гепатит, перикардиальную эффузию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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