В ЧП с пассажирским поездом в Югре пострадала жительница Южного Урала

Жительница Челябинской области получила тяжелое ранение при столкновении КАМАЗа с пассажирским поездом в Югре.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром на нерегулируемом переезде участка автодороги Мегион – Нижневартовск КАМАЗ выехал на железнодорожные пути, по которым в это время следовал поезд №346 «Адлер – Нижневартовск». Грузовик врезался в один из вагонов, от удара сошли с рельсов колесные тележки еще одного вагона.

В аварии пострадали 15 человек, в том числе трое детей.

Среди пострадавших, помимо югорчан, жители Башкирии, Томской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

Жительница Южного Урала находится в крайне тяжелом состоянии – ей оторвало ногу. Женщину готовят к срочной операции.

Список пострадавших опубликован в группе «Типичный Нижневартовск» в сети «ВКонтакте».

Челябинск, Павел Зварзин

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