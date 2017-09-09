Воскресенье, 10 сентября 2017, 18:54 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Названы причины столкновения КАМАЗа с пассажирским поездом в Югре (ФОТО, ВИДЕО)

Названы причины столкновения КАМАЗа с пассажирским поездом в Югре (ФОТО, ВИДЕО)
ФОТО: пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России

В Югре КАМАЗ столкнулся с пассажирским поездом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня на нерегулируемом переезде участка автодороги Мегион – Нижневартовск. КАМАЗ выехал на железнодорожные пути, по которым в это время следовал поезд №346 «Адлер – Нижневартовск». Состав был сформирован из 19 вагонов.

Грузовик врезался в седьмой вагон, но от удара снесло с рельсов колесные тележки пятого вагона

В поезде находилось более 260 человек. 15 из них, в том числе трое детей, госпитализированы. Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

По одной из версий водитель КАМАЗа уснул за рулем, по второй – у грузовика отказали тормоза.

Новый День: Названы причины аварии столкновения КАМАЗА с пассажирским поездом в Югре (ФОТО, ВИДЕО)

Транспортное управление МВД по Уральскому федеральном округу начало проверку по факту ДТП.

Из-за аварии были задержаны поезда дальнего следования №101 Нижневартовск-Пенза и 107 Нижневартовск-Тюмень. В данный момент движение на участке восстановлено.

К вечеру стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Нижневартовск, Игорь Юров

Нижневартовск. Другие новости 09.09.17

Роскомнадзор заблокировал пять интернет-ресурсов с посещаемостью до 18,5 млн человек. / В Киеве погиб личный враг Кадырова, пострадала модель всемирно известного бренда. / Жители подмосковного Видного блокировали избирком: требуют восстановить Александра Баюклина на выборах главы города.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В ЧП с пассажирским поездом в Югре пострадала жительница Южного Урала

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Екатеринбург /

В Екатеринбурге классные руководители опрашивают родителей о явке

Екатеринбург /

В Свердловской области в день выборов выпал снег

Екатеринбург /

«Просто бизнесмен захотел подарить человеку счастье!» – Чайников прокомментировал розыгрыш машин и квартир около избирательных участков

В мире /

Во Франции открыли стрельбу на вокзале, пятеро погибших

Крым /

Сторонники и противники Саакашвили устроили массовую драку на польско-украинской границе

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости