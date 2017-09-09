Названы причины столкновения КАМАЗа с пассажирским поездом в Югре (ФОТО, ВИДЕО)

В Югре КАМАЗ столкнулся с пассажирским поездом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня на нерегулируемом переезде участка автодороги Мегион – Нижневартовск. КАМАЗ выехал на железнодорожные пути, по которым в это время следовал поезд №346 «Адлер – Нижневартовск». Состав был сформирован из 19 вагонов.

Грузовик врезался в седьмой вагон, но от удара снесло с рельсов колесные тележки пятого вагона

В поезде находилось более 260 человек. 15 из них, в том числе трое детей, госпитализированы. Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

По одной из версий водитель КАМАЗа уснул за рулем, по второй – у грузовика отказали тормоза.

Транспортное управление МВД по Уральскому федеральном округу начало проверку по факту ДТП.

Из-за аварии были задержаны поезда дальнего следования №101 Нижневартовск-Пенза и 107 Нижневартовск-Тюмень. В данный момент движение на участке восстановлено.

К вечеру стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).



Нижневартовск, Игорь Юров

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