Внимание к мелочам. Гороскоп РИА «Новый День» на 11 – 17 сентября 2017

Во вторую неделю сентября Солнце будет находиться в знаке Девы. Меркурий и Марс тоже в течение всей недели останутся у Девы, а Венера продолжит гостить у Льва.

Солнце, находясь у Девы, будет поддерживать прагматичный подход к действительности, настраивая людей на оценку практической ценности вещей и действий, усиливая в их мотивации прагматичность и расчётливость. В это время люди будут более ответственными и работоспособными.

Меркурий у Девы проявляет в поведении людей черты делового стиля жизни, с его заостренностью на профессиональной конкретике и оценке всего происходящего с позиции пользы и материальной выгоды. Люди будут думать и говорить в основном о делах, отвлечённые разговоры воспринимать как ненужные, в контактах предпочитать некоторую официальность.

Венера в знаке Льва занимается самоутверждением через демонстрацию своих качеств, стремясь добиться положительной оценки от окружающих. В этот период люди проявляют легкомыслие в финансовых тратах и не очень стремятся заниматься проблемами. Отношение к работе прохладное. В то же время повышаются шансы на удачу, случайное получение выгоды в виде небольших денег или подарков, иногда появляется неожиданная прибыль. Люди настроены на развлечение и получение разнообразных удовольствий, возрастает их активность в этом направлении, увеличивается число встреч для приятного совместного времяпровождения.

Марс направит усилия людей на проявление черт, характерных для Девы: они станут внимательными к мелочам, тщательными в работе, упорными в достижении результата. Это благоприятный период для повышения производительности труда, а также для работы, требующей пунктуальности, педантичности, ответственности.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон во вторую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Урана с Венерой, Юпитера с Марсом и Меркурием, Солнца с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Урана с Луной и Юпитера с Сатурном. Гороскоп положительно оценивает сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, при этом в работе с местными партнёрами некоторые сложности возникнут в первый день периода, 11 сентября, а с далёкими партнёрами – в воскресенье, 17 сентября. Благоприятный период для установления новых контактов, поиска новых направлений деятельности, открытия новых перспектив. Возможны необычные события и появление оригинальных идей. При работе с документами, важными бумагами возможны осложнения. Ожидается получение неприятных известий. Прогноз по финансовой деятельности тоже благоприятный, но в начале и конце периода, 11 и 17 сентября, тоже возможны затруднения. Прогноз по выполнению основной работы на весь период отрицательный. Неделя не подходит для начала новой деятельности, продвижения в делах, значительных административных, организационных изменений. Возможны конфликты с руководством. Не рекомендуется в основной работе проявлять инициативу. Гороскоп даёт положительный прогноз по работе в одиночку и отрицательный по коллективной деятельности. Период неблагоприятен для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное, за исключением воскресенье, 17 сентября.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Возможна продуктивная командировка. При этом в промежуток 12 – 13 сентября, под влияние негативной Венеры, произойдёт некоторое ухудшение отношений с партнёрами. Возможно получение искажённой информации и принятие неверного решения. Рекомендуется все важные дела и решения отложить. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходит период до 14 сентября. Не рекомендуется обращаться к руководству, влиятельным лицам, а также в официальные инстанции и юридические организации. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей негативный. Период не подходит для значительных организационных изменений, начала новой деятельности, рискованных шагов. Не рекомендуется проявлять инициативу, принимать на себя ответственность, вступать в борьбу за перераспределение полномочий. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной работе и отрицательный по коллективной деятельности. Возможны проблемы в отношениях с коллегами. Период не подходит для продвижения в карьере. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими негативный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений благоприятные. Материальное положение до 14 сентября неудовлетворительное, а далее благополучное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон во вторую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Солнцем, Солнца с Луной, Ураном и Плутоном, Меркурия с Венерой. Негативно повлияют на Тельцов напряжённые аспекты Венеры с Луной и Плутоном, а также некоторые проблемы возможны из-за не вполне благоприятного влияния Юпитера. В основной работе в понедельник, 11 сентября, ожидаются затруднения при решении административных, организационных или хозяйственных вопросов. В конце недели, 14 – 15 числа, рекомендуется большая, чем обычно осторожность при работе с поступающей информацией и документами. Рекомендуется всё перепроверять. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же. Тельцам понадобится внимательность при обсуждении совместных действий, при подписании важных бумаг, договоров. Нежелательно принимать решения наспех. Для работы с далёкими партнёрами период непригоден. Вероятно, Тельцы попытаются действовать самостоятельно, но в этом случае их ждёт неудача. Всю деятельность лучше перенести на следующие периоды. Прогноз по работе с финансами благоприятный. Гороскоп положительно оценивает коллективную деятельность Тельцов и отрицательно одиночную. Не рекомендуется проявлять инициативу и принимать на себя ответственность. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни до 14 сентября характеризуются негативно, а далее положительно. Материальное положение благополучное.

У Тельцов-женщин в основной работе сложности могут возникнуть 13 сентября. Не рекомендуется в этот день принимать решения, связанные с финансовыми расходами. На остальные дни прогноз положительный, хотя в воскресенье лучше делами не заниматься. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами период не подходит. Перспективы, которые, возможно, увидят Тельцы, окажутся не обеспеченными достаточными ресурсами или сложившиеся условия не позволят продвинуться в этом направлении. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами, наоборот, благоприятный. Гармоничные аспекты Солнца с дальними планетами будут способствовать установлению контактов, укреплению и развитию отношений. Благоприятный период для обращения в вышестоящие инстанции, официальные органы, юридические организации. Возможно появление неожиданных перспектив, хотя и не без риска. Рекомендуется действовать осторожно, без спешки. Прогноз по финансовой деятельности в целом положительный, но 13 и 17 сентября финансовые решения нежелательны. Гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной работе и отрицательный по одиночной деятельности. Благоприятный период для продвижения в карьере, повышения профессионального, социального статуса. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением 13 сентября и выходных, 16 – 17 сентября. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон во вторую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Нептуном, Ураном и Плутоном, а также напряжённых аспектов Меркурия с Сатурном и Солнцем, Марса с Солнцем, Венеры с Плутоном. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. В основной работе затруднения могут возникнуть в понедельник, 11 сентября. Не рекомендуется в этот день начинать новое дело, а также обращаться к руководству или вышестоящие инстанции. Возможен срыв договорённости. На остальные дни прогноз положительный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие проблемы возможны тоже в понедельник и 14 – 15 сентября. Могут возникнуть недоразумения по финансовым вопросам, разногласия по совместной деятельности или нарушение договорённостей из-за внешних факторов. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов полностью благоприятный. Гармоничные аспекты Солнца помогут Близнецам использовать свои творческие способности, создадут условия для обновления деятельности, поиска новых перспектив, установления новых связей и продвижения в новом направлении. Гороскоп даёт положительный прогноз и по коллективной, и по одиночной деятельности, но для коллективной работы не подходит понедельник, а для одиночной – пятница, 15 сентября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном негативный. Материальное положение неустойчивое, скорей неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Урана с Солнцем и Меркурием стимулируют интеллектуальную активность Близнецов и создадут благоприятные внешние условия для обновления профессиональной деятельности, появления новых перспектив, расширения сферы деловых интересов, возникновения новых деловых контактов. Возможно получение полезной информации, удача в делах. В основной работе некоторые сложности ожидаются в понедельник, 11 сентября. Не рекомендуется в этот день начинать новое дело, производить серьёзные административные, организационные преобразования, а также обращаться к руководству, вышестоящим инстанциям. На остальной период прогноз положительный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами на всю неделю характеризуется как успешное. Благоприятный период для заключения договоров, продвижения в совместной работе, а также для обращения в официальные органы, юридические организации. Прогноз по решению финансовых вопросов тоже положительный, но в понедельник, 11 сентября, лучше никаких решений не принимать. На этой неделе гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной работе, хотя и коллективная деятельность, за исключением понедельника, оценивается положительно. Подходящий период для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Перспективы обустройства личной жизни характеризуются положительно. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон во вторую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием и Плутоном, Нептуна с Ураном и Марса с Меркурием. Напряжённым будет аспект Венеры с Плутоном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Нептуна с Ураном будет стимулировать творческие способности Раков и создаст благоприятные условия для продвижения в делах и обновления деятельности. Период подходит для заключения договоров, расширения сферы деловых интересов, взаимодействия с официальными органами, вышестоящими инстанциями и юридическими организациями. В основной работе в течение всей недели ожидаются сложности, хотя, скорей всего, это будут различные мелкие помехи. Всё же лучше не начинать большого ответственного дела, не проводить значительных организационных преобразований, хотя в этот период возможно успешное планирование и другая подготовительная деятельность. Финансовая работа и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами во второй половине недели будут идти с осложнениями. Важную работу можно начать делать в первой половине периода, а потом приостановить, но лучше всё это перенести на третью декаду. Гороскоп даёт преимущественно негативный прогноз по одиночной и коллективной работе. Также это неподходящее время для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни до 14 сентября оцениваются положительно, а затем негативно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Раков-женщин положительно оценивается финансовая деятельность. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также основная работа характеризуются негативно. Не рекомендуется планировать на это время какую-либо серьёзную работу, заключать контракты, оправляться в командировки, дальние поездки. Кроме того, на всю неделю гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной и коллективной деятельности. Положительно оценивается перспектива карьерного роста. Гармоничный аспект Нептуна с Луной указывает на возникновение благоприятных условий для использования творческих способностей, установления дружественных отношений, решения административных, организационных и хозяйственных вопросов. Аспект Урана с Марсом создаст возможности для обновления профессиональной деятельности Раков, при этом возможны какие-то неожиданные события, которые без непосредственного участия Раков приведут к значительным положительным изменениям в их жизни и работе. Поэтому рекомендуется основную профессиональную деятельность на всякий случай свести к минимуму, высвобождая время и экономя ресурсы, которые могут внезапно понадобиться. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном негативный. Материальное положение на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон во вторую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Плутона с Солнцем и Марсом, а также Венеры с Меркурием, Марсом и Луной. Негативно повлияет на Львов аспект Венеры с Юпитером и Марса с Меркурием. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – до конца недели он положительный, хотя в промежуток 13 – 14 сентября лучше воздержаться от финансовых вложений в долгосрочный проект. В основной работе, а также при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами в течение рабочей недели, 11 – 15 сентября, ожидаются затруднения. Вообще, вторая неделя для указанной деятельности – самый неблагоприятный период в сентябре, лучше важные дела и вопросы перенести на третью декаду. А на этой неделе усилившиеся интеллектуальные способности и повышенная энергичность Львов наткнутся на внешние препятствия, что вызовет у них раздражение. Из-за этого не исключены конфликты и проявление агрессии. Рекомендуется направить свои силы на проработку планов и подготовительную деятельность – в третьей декаде это окажется очень кстати. Гороскоп даёт отрицательную оценку и одиночной, и коллективной деятельности Львов на эту неделю. Не рекомендуется проявлять инициативу и демонстрировать лидерские качества. Прогноз по карьерному росту тоже негативный. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на всю декаду в основном неблагоприятный. Материальное положение благополучное.

У Львов-женщин негативное влияние Венеры отразится на финансовой деятельности – Львам представятся некие возможности для совершения рискованных операций с вероятностью успеха. Однако гороскоп рекомендует не поддаваться соблазну: весь период до конца месяца характеризуется как неудачный. Кроме того, напряжённый аспект Сатурна с Марсом указывает на нежелательность инвестиций в долгосрочные проекты из-за невозможности продвижения в новой деятельности. Но влияние этого аспекта не соотносится с выполнением основной работы и сотрудничеством с местными и далёкими деловыми партнёрами непосредственно на этой неделе. Гороскоп показывает, что эта деятельность будет вполне успешной. Только в понедельник, 11 сентября, Львам следует воздержаться от принятия важных решений, начала новой деятельности, и кроме того, в этот день, по гороскопу, высока вероятность обмана или кражи. В остальные дни можно использовать свои профессиональные возможности с полной отдачей. Также положительно в этот период оценивается взаимодействие с коллегами, партнёрами, руководством и вышестоящими инстанциями. На всю неделю, кроме понедельника, гороскоп даёт очень хороший прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности. В коллективной работе ожидаются затруднения (прогноз становится положительным, начиная с воскресенья, и остаётся таким до конца сентября). Для карьерного роста период не подходит (прогноз улучшится со следующей недели). Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный, кроме воскресенья, 17 сентября. Материальное положение неудовлетворительное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон во вторую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном, Юпитера с Меркурием и Ураном, Луны с Марсом и Меркурием. Напряжённым будет аспект Венеры с Плутоном. Гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Эти же направления остаются наиболее перспективными в сентябре. Выполнение основных профессиональных обязанностей и взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже характеризуются как успешное. Период подходит для значительного продвижения в делах, расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов, успешных командировок и дальних поездок. Благоприятное время для обновления производства, внедрения технических достижений, приобретения и использования новых знаний. Хорошее время для подписания договоров, обращения в официальные инстанции, юридические организации. Возможно получение важной приятной информации. При этом желательно все важные дела и вопросы закончить на это неделе, поскольку дальше обстановка для работы будет менее благоприятной. Положительно оценивается и коллективная, и одиночная деятельность. Девы смогут проявить свои деловые и лидерские качества, однако для продвижения в карьере период не подходит. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В работе с местными партнёрами и при решении финансовых вопросов некоторые затруднения ожидаются в понедельник, 11 сентября, и в четверг, 14 сентября. В обоих случаях Девы рискуют слегка переоценить свои способности, и недооценить сложность задачи. На остальные дни прогноз благоприятный. В основной работе тоже ожидаются затруднения в эти же дни, и очевидно, что они связаны с теми же причинами. В принципе, это не создаст непреодолимых помех, но особенно важные вопросы рекомендуется перенести на следующую неделю, когда ситуация сложится более благоприятная. Гороскоп негативно оценивает одиночную и коллективную работу Дев, поэтому нежелательно на этой неделе рисковать, принимать на себя ответственность и демонстрировать лидерские качества. Прогноз по продвижению в карьере тоже неблагоприятный. Гармоничный аспект Сатурна с Венерой настроит Дев на тщательную сосредоточенную работу, и желательно при этом не забывать о формальностях. В этом случае отношениям с деловыми партнёрами можно будет придать достаточную прочность, чтобы успешно работать с ними долгое время. Подходящий момент для установления и укрепления отношений с вышестоящими инстанциями, руководством, влиятельными лицами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном негативный. Материальное положение благополучное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон во вторую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Венерой и Марсом, Солнца с Плутоном, а также напряжённых аспектов Урана с Меркурием и Венеры с Плутоном. В профессиональном плане неделя неблагоприятная. Гороскоп даёт преимущественно положительный прогноз по финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами ожидаются трудности. Период непригоден для обновления деятельности: смены направления работы, внедрения технических новшеств. Также это неподходящий период для работы с информацией, планирования, исследовательской деятельности, общения. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по командировкам, дальним поездкам. Не рекомендуется обращаться в официальные органы, вышестоящие инстанции, решать юридические вопросы. Негативное влияние на деятельность Весов могут оказывать внешние факторы, неблагоприятные события, возможно неудачное стечение обстоятельств. Всю важную работу лучше приостановить, поскольку почти до конца месяца (до 28 сентября) ситуация не изменится. Гороскоп даёт положительный прогноз по работе в коллективе. В одиночной деятельности возможны затруднения, особенно, в промежуток 12 – 13 сентября. Период не подходит для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Весов-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, при этом в работе с партнёрами 11 и 14 сентября возможны небольшие затруднения. Не рекомендуется начинать неделю с резких изменений, значительной деловой активности. Положительно оценивается организационная, административная, хозяйственная деятельность Весов. Возможно удачное стечение обстоятельств при работе с партнёрами, кроме того, ход событий в целом будет для них благоприятным. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность характеризуются отрицательно. Напряжённый аспект Плутона с Марсом указывает на нежелательность активности, направленной на обновление профессиональной деятельности, расширение сферы интересов, установление новых деловых связей. Неблагоприятный период для заключения долгосрочных договоров. На всю неделю гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной деятельности и отрицательный – по одиночной. Неподходящее время для проявления инициативы, лучше оставаться на втором плане. К своим планам и идеям желательно отнестись критически. Неудачный период для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью положительный. Материальное положение благополучное на весь период.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон во вторую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном, Ураном, Нептуном и Юпитером, Венеры с Меркурием и Марсом. Негативно повлияют на Скорпионов напряжённые аспекты Юпитера с Ураном и Венерой, Сатурна с Марсом и Меркурием, а также Венеры с Плутоном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Период подходит для существенного обновления деятельности, внедрения технических новшеств, расширения сферы деловых интересов, заключения договоров, соглашений. Ожидается положительное воздействие внешних факторов, благоприятный ход событий, удача, внезапное открытие новых перспектив. Гороскоп положительно оценивает основную профессиональную деятельность Скорпионов. Решение финансовых вопросов в течение рабочей недели тоже прогнозируется как успешное, но на выходные, особенно, воскресенье, прогноз отрицательный. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами на этой неделе негативный. Не рекомендуется начинать новую совместную деятельность, особенно, долгосрочную. Если какие-либо события будут происходить медленней, чем хотелось бы, не следует пытаться их подгонять – в результате получится ещё хуже. Неподходящий момент для обращения к официальным органам и решения юридических вопросов. Гороскоп положительно оценивает одиночную деятельность и отрицательно – коллективную. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но 11 и 17 сентября возможны некие осложнения. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение в течение всей недели неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин положительно характеризуются основная профессиональная деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Нептуна с Меркурием усилит творческие и интеллектуальные способности Скорпионов, поможет наладить или укрепить взаимоотношения с деловыми партнёрами, что благотворно скажется на ведении переговоров, заключении соглашений, договоров. Подходящий период для проработки и осуществления идей, планов. Гармоничный аспект Сатурна с Марсом создаст благоприятные условия для сосредоточенной, упорядоченной деятельности, поможет провести организационные мероприятия, обеспечит соблюдение формальностей и будет способствовать стабилизации и укреплению положения. Для финансовой деятельности и взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами это в основном неподходящее время. Желательно все важные дела перенести на последующие дни, когда астрологическая ситуация улучшится. Вся неделя неблагоприятна для коллективной деятельности. Гороскоп даёт полностью положительный прогноз по одиночной, самостоятельной работе. Прогноз по продвижению в карьере негативный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью положительный. Материальное положение оценивается как благополучное, но в субботу, 16 сентября, расходы не рекомендуются.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон во вторую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном и Сатурном, Венеры с Меркурием, Урана с Марсом и Меркурием. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Меркурием и Марсом, Меркурия с Луной, Венеры с Плутоном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Благоприятный период для прогрессивных изменений в работе, обновления оборудования, деловых отношений, смены направления деятельности. Положительно оцениваются командировки, дальние поездки. Ожидаются удачные переговоры, успешное заключение выгодных контрактов, соглашений. Благотворное влияние Сатурна положительно скажется на решении сложных вопросов, работе с бумагами, оформлении документации, а также любых мероприятиях, укрепляющих существующее положение. Прогноз по финансовой деятельности тоже благоприятный, но в четверг и пятницу, 14 и 15 сентября, не следует принимать окончательного решения в вопросах, в которых не достигнута полная ясность. Рекомендуется также уделить особое внимание документальному оформлению дел. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный. Желательно до конца месяца не приниматься за какую-либо серьёзную работу. Также это неблагоприятное время для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. На всю неделю рекомендуется работа в коллективе. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неустойчивое.

У Стрельцов-женщин неделя в профессиональном плане неблагополучная. В основной работе в течение всего периода вплоть до воскресенья ожидаются различные затруднения. Любые начинания, под воздействием напряжённого аспекта Юпитера с Сатурном, будут наталкиваться на препятствия, и тормозиться ими. Никакая серьёзная деятельность в такой ситуации невозможна. Это может вызвать раздражение у Стрельцов и привести к конфликту с окружающими. Поэтому лучше отложить все важные дела на будущие периоды. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуется тоже преимущественно негативно. В этот период возможны кратковременные и незначительные успехи, разовые операции, но большей частью Стрельцов на этой неделе ожидают различные мелкие затруднения. Для финансовой работы подходят 12 и 15 сентября, но ответственное дело по возможности лучше перенести. Середина – самое неудачное время в сентябре, на последующие периоды прогноз существенно благоприятней. Гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной деятельности, и позитивный – для одиночной работы. Также это неподходящее время для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются в основном положительно. Материальное положение неустойчивое. 11 и 14 сентября возможны потери, неполучение ожидаемых доходов или ненужные траты.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон во вторую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном, Юпитера с Меркурием, Венеры с Луной и Меркурием. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Плутоном и Солнца с Меркурием. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При этом 11 сентября возможны осложнения: ожидаются сбои в работе с партнёрами из-за внешних факторов или из-за расхождения во взглядах на перспективы совместной деятельности. Но эта напряжённость будет кратковременной – проблема будет улажена в тот же день. В финансовой деятельности некоторые проблемы могут возникнуть тоже 11 сентября, скорей всего, по той же причине. На остальные дни прогноз положительный. Взаимодействие с далёкими партнёрами ожидается успешным, хотя и без значительных достижений. При этом в пятницу, 15 сентября, не рекомендуется принимать важное решение или начинать серьёзное дело. Также в этот день лучше воздержаться от командировки. В течение периода Козероги могут получить важное сообщение или нужную информацию, от которой многое зависит. Желательно уделить большее внимание общению с окружающими, возможно, принять участие в общественном мероприятии. Гороскоп даёт положительную оценку одиночной деятельности, а для работы в коллективе преимущественно отрицательную. Также это неподходящее время для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное, кроме 11 сентября.

У Козерогов-женщин положительно характеризуется основная работа и финансовая деятельность, хотя на особые достижения рассчитывать не следует. Гармоничные аспекты этого периода больше способствуют подготовительной работе – планированию, подготовке документации, обсуждению будущей деятельности с коллегами и партнёрами. Для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами неделя не подходит. Напряжённые аспекты Урана и Юпитера указывают на возникновение объективных препятствий для продвижения в делах и расширения сферы интересов. Козероги могут в этот период приняться за дело, которое в дальнейшем окончится ничем. Энергичная активность, поэтому, нежелательна, а лень окажется полезной. Неподходящее время для проведения переговоров, заключения сделок, обращения в официальные органы и юридические организации. Нежелательно также решать производственные вопросы с руководством и искать инвестиции. Гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной работе и продвижению в карьере. Возможны конфликты с коллегами из-за расхождения во взглядах на перспективы при обсуждении планов. Положительно оценивается одиночная деятельность. Рекомендуется действовать самостоятельно, развивая своё направление и не пытаясь кого-либо переубедить. Нежелательно брать на себя лидерские функции и проявлять инициативу в коллективной работе. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений отрицательный. Материальное положение благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон во вторую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Урана с Луной, Нептуна с Меркурием, Солнца с Сатурном и Венерой, Меркурия с Юпитером и Ураном, Марса с Ураном. Напряжённым будет аспект Юпитера с Венерой. Гороскоп на эту неделю в профессиональном плане благоприятный. Положительно оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей. Хорошее время для организационных, административных преобразований, а также для решения хозяйственных вопросов. Гармоничный аспект Нептуна с Меркурием усилит интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности Водолеев, будет способствовать обновлению знаний, работе с документами, планированию будущей деятельности. Возможно поступление важной, выгодной информации. Подходящее время для наведения порядка в делах. Гороскоп положительно оценивает сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовую деятельность. Благоприятный период для заключения договоров, совместной работы, расширения сферы деловых интересов. Положительно характеризуются перспективы обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, к влиятельным лицам. Гармоничный Сатурн поможет Водолеям укрепить своё профессиональной положение, а также заложить основы долговременного сотрудничества с партнёрами, для этого рекомендуется уделить особое внимание соблюдению формальностей. На всю неделю гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной работе. В коллективной деятельности ожидаются трудности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные, кроме воскресенья, 17 сентября. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин положительно оценивается основная профессиональная деятельность. Гармоничный аспект Солнца с Сатурном обеспечит им высокую работоспособность, поможет сосредоточиться на главных проблемах, укрепить своё положение, улучшить отношения с руководством. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается как успешное. Гармоничный аспект Меркурия с Юпитером создаст благоприятные внешние и внутренние условия для продвижения в работе, расширения сферы деловых интересов, установления новых перспективных деловых отношений. Гороскоп даёт благоприятный прогноз по командировке, дальней поездке. Взаимодействие с местными партнёрами тоже оценивается положительно, за исключением выходных, 16 – 17 сентября (особенно не рекомендуется заниматься хозяйственными и организационными вопросами). Подходящее время для успешной работы с официальными органами и юридическими организациями. Кроме того, аспект Юпитера с Солнцем указывает на благоприятные возможности для обнаружения новых перспектив и смены направления деятельности. Прогноз по решению финансовых вопросов тоже полностью положительный. Гороскоп позитивно оценивает коллективную деятельность Водолеев, но в промежуток 14 – 15 сентября не следует демонстрировать свои амбиции, бороться за полномочия, проявлять инициативу. Прогноз по одиночной работе полностью благоприятный. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений до 14 сентября оцениваются положительно, а далее отрицательно. Материальное положение благополучное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон во вторую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Ураном, Сатурном и Марсом. Напряжённых аспектов как таковых нет, но в середине недели некоторые сложности возникнут из-за Венеры, которая пробудит в Рыбах тягу к переменам, и они могут совершить легкомысленный поступок. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Положительно оцениваются перспективы командировки, дальней поездки. Возможно открытие новых перспектив и установление новых партнёрских отношений или радикальная смена направления деятельности. Рыбам следует внимательно отнестись к своим эмоциям – не дать им возобладать над разумом в работе. Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный. В выходные, 16 – 17 сентября, возможен некий успех, или это будет благоприятный поворот событий без непосредственного участия Рыб. Выполнение основных профессиональных обязанностей и взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное, но в понедельник, 11 сентября, лучше воздержаться от резких изменений в работе, начала нового дела, ответственного решения. Не рекомендуется также обсуждать важные вопросы с коллегами или партнёрами. Гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной и одиночной деятельности до 14 сентября, а далее, на четверг и пятницу, прогноз отрицательный, в связи с чем рекомендуется отстраниться от принятия решений, не проявлять инициативу и не принимать на себя ответственность. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное.

У Рыб-женщин гороскоп для работы в основном неблагоприятный. Положительно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, но в субботу и воскресенье нежелательно принимать ответственное решение, начинать какое-либо дело и, возможно, встречаться с партнёрами, чтобы обсудить дела. Также не рекомендуется в выходные отправляться в командировку. Для основной работы благоприятным будет только промежуток 15 – 16 сентября, в остальные дни Рыб ожидают трудности. Большую часть недели они будут находиться под влиянием напряжённых аспектов Венеры, Марса и Юпитера, поэтому не рекомендуется приниматься за какую-либо ответственную работу. Период полностью непригоден для взаимодействия с местными деловыми партнёрами. Неблагоприятное воздействие Нептуна увеличивает риск обмана со стороны партнёров, а также вероятность принятия неверного решения из-за ошибок в восприятии действительности. Прогноз по финансовой деятельности тоже негативный. Все важные вопросы в этой сфере лучше отложить. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной и коллективной работе, а также по продвижению в карьере, однако Рыбам следует быть осторожными, сохраняя критическое отношение к реальности. Видимый успех может оказаться иллюзией. Желательно свои действия просчитывать, перепроверять и как-нибудь фиксировать. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Москва, Денис Вербицкий

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