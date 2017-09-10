139 депутатов и 1 глава: в Челябинской области начались выборы

В Челябинской области открылись 140 избирательных участков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на Южном Урале избирают Советы депутатов в Пласте, Розе, Белозерском, Еленинском и Муслюмовском сельских поселениях. В Кизильском районе предстоит выбрать главу Полоцкого сельского поселения. Еще 55 населенных пунктах «разыграют» в общей сложности 78 мандатов на довыборах в органы представительной власти.

Голосование продлится до 22:00.

Напомним, в 16 регионах России, включая соседнюю Свердловскую область, сегодня проходят выборы губернаторов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.09.17

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