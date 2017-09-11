Южноуральские ватерполистки завоевали золото чемпионата мира

Ватерполистки Челябинской области выиграли первенство мира в Греции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в минувшие выходные в Волосе (Греция) завершился молодежный чемпионат мира среди игроков не старше 21 года по водному поло. Женская сборная России выиграла золотые медали соревнований. В составе команды выступили 5 южноуральских спортсменок.

Российские ватерполистки в финале обыграли хозяек турнира в серии пенальти. Основное время поединка завершилось со счетом 9:9. В серии пенальти был зафиксирован счет 8:7. В составе молодежной сборной честь Южного Урала защищали воспитанницы златоустовской команды «Динамо-Уралочка» Юлия Лаптева, Мария Берснева, Елизавета Заплатина, Полина Попова и Евгения Головина. Отметим, сборная страны тренируется под руководством Сергея Маркоча и Михаила Накорякова – главного тренера «Динамо-Уралочки».

Добавим, в 2016 году женская молодежная сборная также стала победителем первенства мира, которое проходило в Новой Зеландии.

Женская молодежная сборная России совсем скоро станет одной из участниц международного Кубка губернатора по водному поло, который пройдет в Челябинской области с 25 по 30 сентября. Наряду со сборной РФ за призы турнира будут бороться сборные Китая, Хорватии, Казахстана, Узбекистана и команда «Динамо-Уралочка» города Златоуст.

Соревнования пройдут в Челябинске (бассейн «Строитель») и в Златоусте (бассейн «Уралочка»). Полуфинальные и финальные игры пройдут в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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