В Челябинской области осудили врача за «виртуальную» диспансеризацию

В Агаповском районе участковый врач осужден за лже-диспансеризацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Агаповский районный суд признал участкового врача-терапевта Светлогорской врачебной амбулатории виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что обвиняемая в период с июля по ноябрь 2015 года, фактически не проводя обследований больных в рамках диспансеризации, внесла в 36 медицинских карт ложные сведения о проведенных осмотрах, исследованиях, иных медицинских мероприятиях, за что из территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области получила 13 тысяч 650 рублей в виде стимулирующей доплаты.

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Ущерб, причиненный преступлением, возмещен добровольно.

Кроме того, прокуратура Сосновского района в ходе проверки законодательства о здравоохранении в амбулатории поселка Кременкуль МБУЗ «Сосновская ЦРБ» установила, что врач- терапевт в январе-феврале текущего года внесла в медицинские карты амбулаторных больных, а также карты учета диспансеризации, заведомо ложные сведения, касающиеся прохождения первого этапа диспансеризации взрослого населения, похитив таким образом более 3 тысяч 800 рублей, принадлежащих ТФОМС Челябинской области.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы СКР, где по результатам их рассмотрения в отношении врача возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, квалифицируемых частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) и частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Ход следствия находится на контроле в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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