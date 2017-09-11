В Варне будут судить любителя «пограничных» прогулок из Казахстана

В Челябинской области перед судом предстанет житель Казахстана, не однажды пересекавший границу без разрешения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Варненского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Казахстан, обвиняемого в пособничестве в пересечении и пересечении государственной границы России иностранным гражданином, въезд которого в страну не разрешен, а также в покушении на организацию незаконной миграции.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый на территории России житель соседнего государства, в отношении которого министерством юстиции в 2015 году было принято решение о нежелательности его пребывания в стране, в апреле 2017 года помог пересечь государственную границу РФ двум иностранным гражданам, которым был запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Он проводил их через границу на территории Варненского района, после чего вернулся на территорию Казахстана. Указанные незаконные мигранты были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

После пособничества в незаконном пересечении госграницы в апреле 2017 года житель соседнего государства неоднократно незаконно пересекал границу тем же путем, пока не был задержан сотрудникам пограничной службы УФСБ России.

Уголовное дело направлено в Варненсикй районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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