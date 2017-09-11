Выборы-2017 заинтересовали лишь треть южноуральцев

На выборы 10 июня пришла лишь треть южноуральских избирателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, явка на выборах 10 сентября составила 32,36%.

Самая высокая явка была на выборах в Уйском муниципальном районе. Так в Кумлянском сельском поселении явка составила 79,73%, в Вандышевском сельском поселении 73,9%.

Самой низкой стала явка на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Сосновского муниципального района, где на 8 одномандатном избирательном округе зафиксирована явка 10,52%.

В Челябинске явка по районам была следующая: в Металлургическом районе по 23 округу-11,59%, в Ленинском районе в 8 округе-20,8%, в 12 округе-19,48%, в Тракторозаводском районе по 11 округу- 27,99%, в 13 округе-18,37%

В единый день голосования в Челябинской области выбирали главу Полоцкого сельского поселения Кизильского муниципального района. Там явка избирателей составила 72,5%. По итогам голосования Серикжан Хасенов набрал 84,71% голосов. Остальные кандидаты не переступили порог в 5,5 %.

По итогам выборов «Единая Россия» получила 120 мандатов, «справедливороссам» досталось 4 мандата, от политической партии ЛДПР победили 2 кандидата, так же одержали победу 11 кандидатов, выдвинутых путём самовыдвижения.

По итогам голосования не смогли выявить победителей среди кандидатов по трём избирательным округам: избирательному округу №4 Розинского городского поселения, избирательному округу №9 Багарякского сельского поселения и избирательному округу №2 Воздвиженского сельского поселения. По этим округам двое из кандидатов набрали равное количество голосов, поэтому, согласно законодательству, в этих округах через две недели пройдёт повторное голосование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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