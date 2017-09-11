В Челябинске появится полсотни новых остановок

В столице Южного Урала установят полсотни новых остановочных комплексов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обустройство остановочных пунктов власти Челябинска намерены начать в ближайшее время. Об этом сообщил мэр города Евгений Тефтелев.

В ходе первого этапа планируется устоновить более 40 комплексов. «Мы определили гостевые маршруты, и в этом году мы начинаем установку новых остановочных комплексов. Новые остановки появятся, начиная от аэропорта. Комплексы, которые будут убираться, отремонтируем и используем на улицах, по которым не проходят гостевые маршруты», – рассказал чиновник.

Напомним, ранее власти города заявили, что новые остановочные комплексы будут выполнены в едином стиле.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.09.17

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