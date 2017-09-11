В центре Челябинска маршрутка врезалась в трамвай

В центре Челябинска марщрутка, полная пассажиров, не поделила дорогу с трамваем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 11 сентября, на Свердловском проспекте недалеко от улицы Каслинская.

Трамвай, следовавший по маршруту №17, по касательной зацепила маршрутка №91. Задев вагон, «Газель», полная пассажиров, вильнула и зацепила ехавший в попутном направлении автомобиль «Тойота».

«Еле живы остались, – написал один из очевидцев в социальных сетях. – Ехал в маршрутке. Спускались к улице Каслинской от Свердловского проспекта. Резкое торможение, затем мощный удар. Пассажиры упали с кресел. Оказались на полу. Все живы, отделались ушибами и испугом. Скорость приличная была».

Из-за столкновения на некоторое время было закрыто движение трамваев на северо-запад.

Челябинск, Виктор Елисеев

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