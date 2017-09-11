В Курганской области южноуралец уронил бетонные плиты на мужчину

В Курганчкой области водитель с Южного Урала уронил бетонную конструкцию на мужчину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области, трагедия произошла на минувшей неделе в Катайском районе.

По предварительной информации, в районе дома №2 по улице Строителей города Катайска 43-летний житель Челябинской области, управляя автомобилем КАМАЗ, при въезде на территорию предприятия врезался в железобетонную конструкцию. В результате чего произошло обрушение плит на стоящего около конструкции 54-летнего мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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