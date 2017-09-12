В Металлургическом районе Челябинска закроют движение трамваев

В Челябинске на время ремонта закроют движение трамваев в Металлургическом районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничение движения связано с ремонтом контактной сети. Об этом сообщается в группе «Подслушано Челябинский транспорт» в социальных сетях.

«12 сентября с 10:00 до 14:00 закрывается движение трамваев на ЦХП. Вагоны маршрута №14 будут следовать до ЧМК, – сообщают в группе.

Напомним, ранее городские власти сообщили о закрытии движения троллейбусов по проспекту Ленина в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия. Оно продлится до 13 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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