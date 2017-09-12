В Челябинске неуправляемый грузовик вынесло на тротуар

В Тракторозаводском районе Челябинска на тротуар вылетел грузовик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне днем на пересечении улиц Горького и Ловина.

Водитель грузовика Hino не справился с управлением. Автомобиль вынесло с дороги на тротуар, где он врезался в опору ЛЭП и ограждение, попутно подмяв под себя дорожный знак, запрещающий движение грузовиков.

В результате ДТП пешеходы не пострадали. По факту аварии ведется проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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