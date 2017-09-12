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Сотрудница МФЦ из Челябинской области заплатит крупный штраф за передачу взятки

Сотрудница МФЦ из Челябинской области заплатит крупный штраф за передачу взятки

Специалист многофункционального центра в Чебаркуле заплатит за передачу взятки чиновнику.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Чебаркульский городской суд вынес признал женщину виновной в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в значительном размере, а также подстрекательстве и пособничестве к превышению должностных полномочий.

В суде установлено, что жительница Чебаркуля, занимая должность главного специалиста МБУ «Многофункциональный центр Чебаркульского района Челябинской области», в мае-июне 2016 года передала взятку в размере 40 тысяч рублей начальнику городского управления муниципальной собственности, склонив к отчуждению в пользу своего знакомого земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

Сама сотрудница удовольствовалась мздой в 10 тысяч рублей, переданной ей заинтересованным лицом за оформление необходимых документов для регистрации права собственности на земельный участок.

Судом виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 121 тысячу рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу, прокурором решается вопрос об апелляционном обжаловании судебного решения.

Напомним, сам начальник управления муниципальной собственности Чебаркуля в июле 2017 года был осужден за получение взятки и превышение должностных полномочий к штрафу в 410 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях на срок 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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