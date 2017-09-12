Вторник, 12 сентября 2017, 13:39 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Кусинский суд наказал живодера, расправившегося с бездомной собакой

Кусинский суд наказал живодера, расправившегося с бездомной собакой

Южноуралец ответит за жестокую расправу над бездомным животным.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №1 Кусинского признал ранее судимого местного жителя виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенное с применением садистских методов.

В суде установлено, что в июле 2017 года в Кусе обвиняемый из неприязни задушил шнурком бездомную беспородную собаку.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, при согласии подсудимого с предъявленным обвинением.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.09.17

Сотрудница МФЦ из Челябинской области заплатит крупный штраф за передачу взятки. / В Челябинске неуправляемый грузовик вынесло на тротуар. / В Металлургическом районе Челябинска закроют движение трамваев.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

Здоровье /

В группе риска – дети: в Россию из Китая пришел смертельный вирус

«Взлет кредиторки бросается в глаза»: южноуральский минздрав заподозрили в злоупотреблениях

Часть южноуральцев в новом отопительной сезоне останется без горячей воды

«Стоп-ГОК» подал в суд на мэрию Челябинска
Все новости