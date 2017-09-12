Кусинский суд наказал живодера, расправившегося с бездомной собакой

Южноуралец ответит за жестокую расправу над бездомным животным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №1 Кусинского признал ранее судимого местного жителя виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенное с применением садистских методов.

В суде установлено, что в июле 2017 года в Кусе обвиняемый из неприязни задушил шнурком бездомную беспородную собаку.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, при согласии подсудимого с предъявленным обвинением.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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