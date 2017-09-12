Вторник, 12 сентября 2017, 13:39 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

В Южноуральске прохожие ночью нашли на улице полуголого ребенка

В Южноуральске прохожие ночью нашли на улице полуголого ребенка

Полиция Южноуральска ищет родителей трехлетней девочки, найденной ночью на улице.

Как передает корреспондент , ребенка около трех часов ночи нашла местная жительница.

Малышка в майке и плавках стояла возле дома №2 по улице Космонавтов, сообщает U24. Девочку доставили в больницу.

Уже утром сотрудники полиции нашли мать малышки. Женщина рассказала, что оставила дочь с сожителем, а сама со старишм ребенком ночевала в другом месте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.09.17

Кусинский суд наказал живодера, расправившегося с бездомной собакой. / Сотрудница МФЦ из Челябинской области заплатит крупный штраф за передачу взятки. / В Челябинске неуправляемый грузовик вынесло на тротуар.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

Здоровье /

В группе риска – дети: в Россию из Китая пришел смертельный вирус

«Взлет кредиторки бросается в глаза»: южноуральский минздрав заподозрили в злоупотреблениях

Часть южноуральцев в новом отопительной сезоне останется без горячей воды

«Стоп-ГОК» подал в суд на мэрию Челябинска
Все новости