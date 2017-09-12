В Южноуральске прохожие ночью нашли на улице полуголого ребенка

Полиция Южноуральска ищет родителей трехлетней девочки, найденной ночью на улице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ребенка около трех часов ночи нашла местная жительница.

Малышка в майке и плавках стояла возле дома №2 по улице Космонавтов, сообщает U24. Девочку доставили в больницу.

Уже утром сотрудники полиции нашли мать малышки. Женщина рассказала, что оставила дочь с сожителем, а сама со старишм ребенком ночевала в другом месте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.09.17

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