Не играй – убьет: детская площадка угрожала жизням юных челябинцев

Прокуратура через суд заставила челябинскую управляющую компанию отремонтировать опасную детскую площадку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска провело проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при эксплуатации детской игровой площадки, расположенной между многоквартирными домами 104 и 104-«а» по улице Артиллерийской.

«Установлено, что детская игровая площадка состоит из деревянной беседки и цельного игрового комплекса (башенок, переходов, горок, спиралей и других элементов). При этом несущие столбы деревянной беседки не устойчивы, сиденья и крыша повреждены, торчат гвозди, на переходах игрового комплекса частично отсутствуют ограждения, перила и перекрытия, что может представлять непосредственную угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних», – констатировали в прокуратуре. Кроме того, на игровом комплексе отсутствует информационная табличка, содержащая правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, номера телефонов для сообщения службы эксплуатации при неисправности и поломке оборудования, отметили в ведомстве.

Поскольку оборудование детской игровой площадки не соответствует требованиям действующего законодательства, прокурор района обратился в суд с требованием возложить на управляющую организацию обязанность обеспечить безопасность комплекса в соответствии с требованиями действующих национальных стандартов.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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