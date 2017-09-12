На Таганае выпал первый снег

На Таганае выпал первый в новом сезоне снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», первый в новом сезоне снег начал идти на Дальнем Таганае в ночь на 10 сентября и шел в течение части 11 сентября. В горах нацпарка установился временный снежный покров толщиной от 3 до 5 сантиметров.

«В таганайских высокогорьях первый снег, как правило, фиксируется именно в первые десять дней сентября, – рассказала сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Марина Середа. – Аномально ранний первый снегопад отмечен в 2012 – тогда трехсантиметровый временный покров установился на Дальнем 23 августа и продержался три дня. Тогда во время учета ягод нам пришлось собирать бруснику из-под снега».

Дальний Таганай, одна из высочайших вершин национального парка (1 тысяча 112 метров над уровнем моря), отличается особым климатом. Здесь чаще, чем в долинах, случаются метели – 52 и 132 дня соответственно, а осадков выпадает на 200-300 миллиметров больше. Кроме того, Дальний – одно из самых ветреных мест не только на Южном Урале, но и в Европе. Среднегодовая скорость ветра на вершине достигает 10,3 метров в секунду, а максимальная зарегистрированная скорость – более 50 метров в секунду.

На вершине также один из самых длинных снежных периодов. «В последний раз снег на Дальнем выпадает в первой декаде июня, – напомнила Марина Середа. – Но несколько лет назад последний снегопад в том районе прошел 12 июля. Бывшие в приюте на метеостанции туристы тогда лепили снеговиков».

Челябинск, Виктор Елисеев

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