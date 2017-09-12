«Стоп-ГОК» подал в суд на мэрию Челябинска

Экологические активисты решили добиваться разрешения на митинг против Томинского ГОКа в суде.

Как сообщал ранее «Новый День», заявку на проведение митинга на Алом поле представители движения «Стоп-ГОК» подали в администрацию Челябинска 4 сентября. Акцию протеста они намеревались организовать в промежутке с 10:00 до 19:00 17 сентября. Заявленная численность участников – 6 тысяч человек.

Однако, как и опасались активисты, чиновники постарались не допустить их появления в центре города. Уже 6 сентября они получили ответ за подписью заместителя главы города Евгения Шинина. «Площадка у памятника В.И. Ленину на Алом поле не соответствует предельной норме заполняемости территории в месте проведения публичного мероприятия. Максимальное количество участников мероприятия на данной площадке по установленным предельным нормам заполняемости территории в месте проведения публичного мероприятия составляет не более 3 тысяч человек, в связи с этим проведение публичного мероприятия на данной площадке не представляется возможным», – заявлялось в документе. И предлагалось перенести акцию в сквер при дворце культуры имени Колющенко.

Но так как число участников оказалось единственной отговоркой чиновников, организаторы митинга просто снизили его с заявленных 6 тысяч до 2 тысяч 500 человек. Этот ход оказался, по всей видимости, настолько неожиданным для городских властей, что мэрия молчит до сих пор.

«Учитывая, что администрация города до сего момента не ответила на наше предложение об уменьшении численности участников митинга, сегодня мы, организаторы митинга, обратились в суд с иском о признании отказа в согласовании митинга незаконным, – объявили сегодня в группе движения «Стоп-ГОК» в соцсетях экологические активисты. – По закону, суд должен рассмотреть наше заявление до заявленной даты митинга, а значит, буквально на днях».

Челябинск, Виктор Елисеев

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