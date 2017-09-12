Украинский режиссер Олег Сенцов, готовивший теракты в Крыму, этапирован в Челябинск

Украинский режиссер Олег Сенцов в очередной раз сменил «прописку».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он этапирован сегодня из Иркутска в Челябинск. Об этом сообщили в Совете правозащитников Иркутской области «Сибирь без цензуры».

«Перевод Олега Сенцова в другой регион может быть связан с рассмотрением его жалобы в Европейском суде по правам человека. Сумма компенсации в случае выигрыша будет меньше на порядок, если заключенный ближе к «дому», – отметили в организации.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителей Симферополя – Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно. Украинцев признали виновными в организации террористического сообщества, подготовку к совершению терактов возле Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе в 2014 году, а также поджогов офисов общественной организации «Русская община Крыма» и партии «Единая Россия».

В июне 2016 года Верховный суд России отклонил апелляцию Олега Сенцова, настаивающего на своей невиновности. А в октябре того же года министерство юстиции России отказалось отправить его на Украину в рамках договора между странами об обмене осужденными: оказалось, что в 2014 году режиссер оформил российское гражданство.

Отметим, что Олег Сенцов уже был в Челябинске. В феврале 2016 года его этапировали сюда вместе с Александром Кольченко. Однако уже в начале марта режиссера направили дальше в Сибирь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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