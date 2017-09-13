Муниципальное предприятие может оставить челябинцев без тепла

Разборки между МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» и «дочкой» «Фортума» грозят срывом отопительного сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольное ведомство выдало предупреждение МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС), приостановившему процедуру заключения договора на оказание услуг по передаче тепловой энергии с АО «Уральская теплосетевая компания» (дочернее предприятия ПАО «Фортум»).

МУП «ЧКТС» должно до 9 октября 2017 года продолжить процесс заключения данного договора, например, направив в адрес АО «УТСК» его проект, настаивают в УФАС. В противном случае в отношении предприятия будет возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства, по результатам рассмотрения которого предприятию может грозить «оборотный» штраф.

АО «УТСК» еще в апреле 2017 года обратилось к МУП «ЧКТС» с заявлением о заключении договора на передачу производимой им тепловой энергии по сетям МУП «ЧКТС».

Однако предприятие запросило у АО «УТСК» сведения о сроке начала исполнения договоров теплоснабжения с потребителями тепловой энергии, а также указало на невозможность заключения данного договора до установления соответствующего тарифа на тепловую энергию Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

«В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в РФ теплосетевая организация в течение 30 дней со дня получения указанного заявления, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, обязана его рассмотреть и направить теплоснабжающей организации подписанный проект договора, – напомнили в антимонопольном ведомстве. – При этом запрос информации о сроке начала исполнения договора и сведений о тарифном решении идет вразрез с данными Правилами».

В выданном предупреждении Челябинское УФАС России указало, что Правила не предусматривают право на приостановление процедуры заключения договора до каких-либо сроков. Согласно Закону о теплоснабжении договор оказания услуг по передаче тепловой энергии является обязательным для заключения теплосетевыми организациями.

По мнению антимонопольной службы, такие действия МУП «ЧКТС» содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Последствием уклонения предприятия от заключения договора может стать невозможность АО «УТСК» оказывать услуги теплоснабжения потребителям Челябинска.

Напомним, АО «Уральская сетевая компания» является единой теплоснабжающей организацией в зоне 01, охватывающей потребителей тепловой энергии, производимойт ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЧГРЭС, котельными «Северо-Западная», «Юго-Западная» и «Западная». Это более 90% потребителей в системе централизованного теплоснабжения Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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