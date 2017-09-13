Прокуратура требует уволить «забывчивого» директора Ашинского МУПа

Ашинская прокуратура требует уволить директора МУПа,, «забывшего» рассказать, что является учредителем и руководителем коммерческой организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Аши в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции установило, что директор муниципального унитарного предприятия «Теплогенерирующая компания – Аша», назначенный на должность в марте 2017 года, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц с 2012 года является учредителем и директором коммерческой организации.

«Таким образом, в нарушение требований действующего законодательства, на момент назначения на должность директора муниципального предприятия и заключения трудового договора с администрацией муниципального района, гражданин являлся директором и учредителем коммерческой организации», – констатировали в прокуратуре.

Мало того, в сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2016 год мужчины также не упомянул о наличии дохода по месту работы в коммерческой организации, что также является основанием для освобождения от должности в связи с утратой доверия.

По результатам проверки городским прокурором главе Ашинского муниципального района внесено представление об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных должностных лиц администрации района, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, городским прокурором поставлен вопрос об освобождении от должности директора МУП «ТГК – Аша» в связи с выявленными нарушениями законодательства.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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