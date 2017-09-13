Экс-директор муниципального предприятия Чебаркуля ответит в суде за излишнюю «отзывчивость»

Бывший директор МУПа из Чебаркуля предстанет перед судом за взятку от знакомого предпринимателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чебаркуля утвердило обвинительное заключение по делу бывшего директора муниципального предприятия, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия мужчина в период с декабря 2015 по июнь 2016 года, последовательно занимая должности главного инженера и директора муниципального унитарного предприятия «Теплоком» получил взятку в общей сумме 221 тысяча рублей от директора одной из коммерческих фирм Кургана за совершение действий в пользу последнего и возглавляемой им организации при исполнении договорных отношений.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чебаркульский городской суд.

Уголовное дело в отношении бизнесмена, передавшего взятку, в августе текущего года также направлено для рассмотрения в городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.09.17

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