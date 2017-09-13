Оператора дежурной части полиции, из-за которой упустили убийцу челябинки, уволили

Челябинск, Сентябрь 13 (Новый День, Виктор Елисеев) –Оператора полиции, из-за чрезмерной дотошности которой таксисту упустил убийцу, бросившего мешок с «расчлененкой», уволили после вмешательства прокуратуры.

Как уже сообщал «Новый День», шокирующая история произошла ночью 5 июня на улице Куйбышевская. Военный пенсионер, работавший таксистом, заметил странного мужчину, перебегавшего дорогу с мешком.

Догнав незнакомца, челябинец поинтересовался, что у того в мешке. Когда пешеход раскрыл его, таксист почувствовал резкий трупный запах. Мужчина приказал челябинцу не двигаться, а сам набрал «02». Но, дозвонившись до дежурной части, он услышал хладнокровное требование назвать точный адрес. Когда препирательства с дотошный операторов не помогли, мужчина добежал до ближайшего дома, чтобы узнать точный адрес, так интересовавший женщину на той стороне провода. Однако когда он вернулся к такси, таинственного прохожего простыл и след.

Он оставил лишь мешок, в котором оказались голова и руки пожилой женщины – как позднее выяснилось, матери убийцы. В итоге его искали еще две недели.

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку действий сотрудников УМВД по Челябинску при приеме и регистрации сообщения о преступлении, а также при рассмотрении обращения о нарушениях диспетчера дежурной части, выявив грубейшие нарушения.

«По фактам допущенных нарушений закона прокурор области Александр Кондратьев в адрес начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области 6 сентября 2017 года направил представление об устранении нарушений федерального законодательства, а также причин и условий им способствующих, а также поставил вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Диспетчер дежурной части УМВД России по Челябинску 11 сентября 2017 уволена из органов внутренних дел».

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