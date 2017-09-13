Бац! И снова лето: на Южном Урале ожидается резкое потепление

На Южном Урале ожидается резкое потепление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если сегодня синоптики обещают на большей части Челябинской области не выше +15, и только на юге возможно до +20, то уже завтра, 14 сентября столбики термометров перепрыгнут 20-градусную отметку и, возможно, поднимутся до +24. Дождей не ожидается.

Такая погода простоит до конца недели, а потом снова похолодает. Но через пару недель в очередной раз может потеплеть до +20.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.09.17

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