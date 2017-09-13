Среда, 13 сентября 2017, 16:47 мск

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Челябинск

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В центре Челябинска на две недели ограничат движение транспорта

В центре Челябинска на две недели ограничат движение транспорта

До конца сентября в Центральном районе Челябинска ограничат движение.

Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии, данная мера связана с продолжающимся ремонтом трамвайных путей. На сей раз он будет проходить по улице Труда.

В связи с этим, вводится ограничение движения автотранспорта по улице Труда на участке от улицы Красноармейская до улицы Цвиллинга с 22 часов 13 сентября до 6 часов 30 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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