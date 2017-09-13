В центре Челябинска на две недели ограничат движение транспорта

До конца сентября в Центральном районе Челябинска ограничат движение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, данная мера связана с продолжающимся ремонтом трамвайных путей. На сей раз он будет проходить по улице Труда.
В связи с этим, вводится ограничение движения автотранспорта по улице Труда на участке от улицы Красноармейская до улицы Цвиллинга с 22 часов 13 сентября до 6 часов 30 сентября.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 13.09.17
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