В центре Челябинска на две недели ограничат движение транспорта

До конца сентября в Центральном районе Челябинска ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, данная мера связана с продолжающимся ремонтом трамвайных путей. На сей раз он будет проходить по улице Труда.

В связи с этим, вводится ограничение движения автотранспорта по улице Труда на участке от улицы Красноармейская до улицы Цвиллинга с 22 часов 13 сентября до 6 часов 30 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.09.17

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