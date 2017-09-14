Ночью не поездишь: в центре Челябинска закрыли движение

в Центральном районе Челябинска закрывают движение автотранспорта и трамваев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с работами по ремонту трамвайных путей по улице Труда на участке от улицы Свободы до улицы Цвиллинга ежедневно с 14 по 30 сентября с 22:00 до 6:00 будет закрыто движение для транспорта.

Кроме того, на участке улицы Труда от улицы Красноармейской до улицы Цвиллинга будет закрыто движение трамваев маршрута №5 с 6 часов 15 сентября до 6 часов 28 сентября. Трамваи проследуют по улице Карла Маркса.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.09.17

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