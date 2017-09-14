Четверг, 14 сентября 2017, 10:03 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Клещевой энцефалит продолжает косить южноуральцев

Клещевой энцефалит продолжает косить южноуральцев

Число заболевших от укуса клеща южноуральцев выросло на треть.

Как сообщили РИА в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 8 сентября в медицинские организации региона обратилось 20 тысяч 886 пострадавших от укуса клещей, в том числе 4 тысячи 855 детей (за аналогичный период 2016 года – 14 тысяч 291 человек, из них 3 тысячи 220 детей). За последнюю неделю пострадало 390 жителей.

Зарегистрировано 63 случая заболевания клещевым энцефалитом у жителей Челябинской области, не привитых против этого заболевания, и 59 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Отметим, что на неделю раньше клещевой энцефалит был подтвержден у 47 южноуральцев, клещевой боррелиоз – у 40.

В лабораториях области исследовано 6 тысяч 800 клещей, из них 2,8% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 19% – возбудителями боррелиоза.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.09.17

Челябинцы ищут педофила, заманивающего детей возле школы. / Ночью не поездишь: в центре Челябинска закрыли движение. / Самые крутые слухи недели: chicken out.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

Суд вынес приговор девицам, осквернившим Вечный огонь в Южноуральске

Чай с хлоркой: жителям Троицка запретили пить воду из родников и колодцев

Челябинцы ищут педофила, заманивающего детей возле школы

Ночью не поездишь: в центре Челябинска закрыли движение
Все новости