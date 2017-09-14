Клещевой энцефалит продолжает косить южноуральцев

Число заболевших от укуса клеща южноуральцев выросло на треть.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 8 сентября в медицинские организации региона обратилось 20 тысяч 886 пострадавших от укуса клещей, в том числе 4 тысячи 855 детей (за аналогичный период 2016 года – 14 тысяч 291 человек, из них 3 тысячи 220 детей). За последнюю неделю пострадало 390 жителей.

Зарегистрировано 63 случая заболевания клещевым энцефалитом у жителей Челябинской области, не привитых против этого заболевания, и 59 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Отметим, что на неделю раньше клещевой энцефалит был подтвержден у 47 южноуральцев, клещевой боррелиоз – у 40.

В лабораториях области исследовано 6 тысяч 800 клещей, из них 2,8% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 19% – возбудителями боррелиоза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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