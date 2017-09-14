Суд вынес приговор девицам, осквернившим Вечный огонь в Южноуральске

Южноуральским подросткам, осквернившим Вечный огонь, ограничили свободу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Южноуральском городском суде установлено, что в ночь на 28 июня 2017 года две несовершеннолетних девушки, одна из которых является воспитанницей детского дома, раскидали возложенные венки по памятнику, после чего сожгли один из венков, положив его на открытый огонь очага «Вечного огня», чем осквернили памятник. Мотивом послужило желание привлечь к себе внимание, побегать от прохожих, а также желание посмеяться.

Мировым судьей они признаны виновными в вандализме, совершенном группой лиц. Каждой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, прокуратурой города проведены проверочные мероприятия в отношении МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» по факту нахождения несовершеннолетней воспитанницы на улице без контроля со стороны воспитателей в ночное время. Директору учреждения прокурором города внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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