ММК увеличил долю поставок сервисным металлоцентрам на четверть

ММК повышает долю поставок сервисным металлоцентрам России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», доля поставок предприятия в адрес сервисных металлоцентров (СМЦ) России в общей отгрузке металлопроката на внутренний рынок повысилась: соответствующие поставки выросли с 32% в 2015 году до почти 40% в 2016 году.

Росту способствует, в частности, использование передовых IT-технологий в сбытовой деятельности, рассказал инженер группы региональных продаж ММК Александр Маргишвили, выступая на открывшейся 14 сентября в Новосибирске VIII Общероссийской конференции «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок».

Основными регионами потребления металлопроката ММК торговыми компаниями, осуществляющими его переработку, являются близлежащие Уральский и Западно-Сибирский экономические районы, а также наиболее металлоемкий Центральный район. Магнитогорский металлургический комбинат поставляет свою продукцию большинству региональных металлоторговых и металлоперерабатывающих компаний России, имеющих в своей структуре СМЦ.

Наиболее востребованными видами металлопроката для сервисных металлоцентров являются сортовой и горячекатаный плоский прокат. Также существенную долю в переработке в СМЦ занимает оцинкованный прокат. В этом году ПАО «ММК» ввело в строй еще один агрегат непрерывного горячего цинкования мощностью 360 тысяч тонн в год, ориентированный на производство строительного сортамента. Тем самым возможности выбора необходимого сортамента оцинкованного металлопроката у потребителей продукции ММК расширились.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является единственной в России компанией, которая с одной производственной площадки может предоставить максимальный сортаментный ряд металлопроката. Это упрощает крупным потребителям выстраивание логистических цепочек, а мелким дает возможность комплектования сборных вагонов необходимыми позициями.

В рамках самой Группы ММК развитие направления металлосервисных услуг осуществляется через Торговый дом ММК, у которого есть два действующих СМЦ: в Магнитогорске и подмосковном городе Щелково. Первый из них оказывает услуги по резке сортового и листового металлопроката, а также изготовлению просечно-вытяжного листа. Среднемесячный объем переработки магнитогорского СМЦ составляет порядка 1,5 тысячи тонн. Сервисный металлоцентр в Щелково представляет собой крупный производственный комплекс, осуществляющий выпуск профнастила, металлочерепицы, сэндвич-панелей и другой продукции. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 100 тысяч тонн продукции в год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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