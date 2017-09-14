Областные власти заплатят круглую сумму за отвратительное содержание дорог региона

ГИБДД оштрафовало министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области за ненадлежащее содержание дорог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведомство наказали за состояние автодорог регионального значения «Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым» и «Кыштым-Слюдорудник-Большие Егусты».

Первую из магистралей ГИБДД Кыштыма обследовало в марте 2016 года, не обнаружив в итоге на ней дорожной разметки, тротуаров, а также стационарного освещения за пределами населенных пунктов на расстоянии 100 метров. Не освещена дорога оказалась и в поселке Каолиновый, через который проходит.

За ненадлежащее содержание автодороги министерство было привлечено к административному штрафу в 300 тысяч рублей. Ведомство обжаловало это постановление сначала в Кыштымском городском суде, а затем – в Челябинском областном, но безуспешно.

Также вступило в силу постановление ГИБДД Кыштыма о привлечении министерства транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области к административной ответственности за несоблюдение требований безопасности на автодороге «Кыштым-Слюдорудник-Большие Егусты», пишет «Кыштымский рабочий». Здесь инспекция предъявила претензии к отсутствию стационарного освещения, дорожных знаков и сигнальных столбиков. Областные чиновники также пытались оспорить постановление ГИБДД в суде, и так же безуспешно. На сей раз миндортранс оштрафован на 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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