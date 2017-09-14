ММК высадит в школах и детсадах Магнитогорска тысячу деревьев

По инициативе руководства Магнитогорского металлургического комбината территории 70 среднеобразовательных школ и детских садов озеленят в конце сентября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе холдинга, акция будет приурочена к Году экологии и организована совместно с администрацией Магнитогорска.

Управлением охраны окружающей среды и экологического контроля подготовлен список учебных и дошкольных учреждений, прилегающим территориям которых необходима древесная растительность. В основном в список вошли объекты, где по программе «Реальные дела», проходившей в Челябинской области в прошлом году, под спил попали сухостои и деревья, находившиеся в аварийном состоянии. Вместо них школьные дворы и детсадовские площадки украсят молодые ясени и остролистные клёны.

Высадку организуют, ориентируясь на погоду. К участию в акции пригласят школьников, родителей, представителей градообразующего предприятия, депутатов городского собрания и всех желающих горожан. «Магнитогорский металлургический комбинат выделит на проведение акции около полутора миллионов рублей. На эти деньги будут закуплены саженцы, – рассказал Андрей Глазырин, старший менеджер группы планирования и контроля услуг по содержанию и благоустройству территории ПАО «ММК». – Чтобы исключить дополнительную финансовую нагрузку на бюджетные учебные и дошкольные учреждения, на содержание деревьев выделят еще 600 тысяч рублей на осенний полив и весенне-летний в 2018 году. Кроме того, уход за деревьями будет держать на контроле городская администрация».

Возможно, в следующем году акцию проведут снова. В управлении охраны окружающей среды надеются, что примеру градообразующего предприятия последуют и другие представители магнитогорского бизнеса – поучаствуют в высадке деревьев на внутриквартальных территориях и в местах города, где есть острая нехватка растительности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.09.17

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