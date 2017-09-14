Суд – мэрии Аши: снегопад – это не чрезвычайная ситуация

В арбитражном суде ашинским чиновникам объяснили, что контракт на уборку снега нужно заключать заблаговременно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, администрация Ашинского городского поселения незаконно заключила контракт на уборку и вывоз снега без проведения торгов. Такой вывод содержится в постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Цена заключенного с МУП «Комсервис АМР» в обход конкурентных процедур контракта на выполнение работ по механизированной уборке и вывозу снега с территории Ашинского городского поселения составила 2,9 миллиона рублей.

В январе 2017 года на территории города комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в связи с выпадением большого количества снега был введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, принято решение о заключении контракта по уборке снега с единственным подрядчиком, то есть без объявления конкурентных процедур.

Законодательство действительно допускает заключение контрактов без проведения торгов, например, в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, поскольку заказчику в таких случаях требуется оперативное выполнение работ. Однако установлено, что мэрия заключила контракт с МУП «Комсервис АМР» только спустя 2 недели после заседания комиссии и принятого ей протокола.

Прокуратура Челябинской области, не согласившись с таким подходом, обратилась в арбитражный суд Челябинской области. Также к участию в деле было привлечено Челябинское УФАС.

Арбитражный суд Челябинской области, а позже и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд указали, что уборка и вывоз снега осуществляются ежегодно, и, следовательно, поиск подрядчика по выполнению данных работ должен осуществляться заблаговременно.

Каких-либо доказательств возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера в материалы дела чиновники Аши представить не смогли.

Суды признали, что администрация в нарушение требований закона о контрактной системе заключила данный контракт, что привело к созданию преимущественного положения МУП «Комсервис АМР» и ограничению доступа иных хозяйствующих субъектов к участию в данной закупке.

Челябинское УФАС России, рассмотрев постановление о возбуждении дела в отношении должностного лица заказчика, вынесенное Ашинской городской прокуратурой, назначило штраф в размере 25 тысяч рублей.

Однако впоследствии административное дело было прекращено судом общей юрисдикции. Должностному лицу объявлено устное замечание.

Челябинск, Виктор Елисеев

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