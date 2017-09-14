Желание продать квартиру обошлось жительнице Южного Урала в 160 тысяч рублей

Мошенники выудили у жительницы Октябрьского района больше 160 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть ОМВД по Октябрьскому району обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что выставила в Интернете объявление о продаже квартиры. Ей позвонила «покупательница» и сообщила о желании приобрести недвижимость.

Звонившая, предложила перевести часть денежных средств в задаток и спросила номер счета банковской карты, а через некоторое время продавцу позвонил мужчина и представился сыном покупательницы. Он попросил ее проделать ряд операций. В итоге женщина сняла со своей банковской карты и перевела на указанный звонившим счет более 160 тысяч рублей.

Через некоторое время ей снова позвонила «покупательница» и спросила о предстоящей сделке. Женщина ответила, что перевела деньги ее сыну, но звонившая сообщила, что ее сыну всего 8 лет.

По факту мошенничества сотрудниками полиции ОМВД по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Челябинск, Виктор Елисеев

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