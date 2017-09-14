Жители центра Челябинска в выходные останутся без электричества

Челябинцев предупредили о возможных перебоях в электричеством.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», в связи с проведением работ на электросетевом оборудовании с 23 часов 16 сентября до 8 часов 17 сентября возможен перерыв в электроснабжении части потребителей в районе Теплотехнического института.

Частичное ограничение электроснабжения планируется в квартале, ограниченном улицами Кожзаводская – Болейко – Набережная – Братьев Кашириных – Краснознамённая.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.09.17

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