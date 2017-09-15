Челябинск и Магнитогорск – в числе самых грязных городов страны

Глава Минприроды назвал Челябинск и Магнитогорск в числе самых грязных городов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские муниципалитеты вошли в число 15 максимально загрязненных территорий, наиболее неблагоприятных с точки зрения состояния атмосферного воздуха и накопления отходов. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

«Это Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск, Асбест», – цитирует министра Российская газета». Чиновник отметил, что в этих городах находится много производств, а значит, и экологических рисков.

Министр напомнил, что к концу Года экологии в России будет составлен экологический рейтинг городов. «Это будет рейтинг не только по показателям выбросов, сбросов и образования отходов, но, прежде всего, по качеству природоохранного управления», – рассказал Сергей Донской. Отметим, что в этот рейтинг также войдут Челябинск и Магнитогорск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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