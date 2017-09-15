На Южном Урале новое поселение эпохи бронзы

Челябинский студент случайно наткнулся на поселение бронзового века.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, произошло это в ходе летний археологической экспедиции нынешнего года.

Еще в прошлом году сотрудники научно-исследовательской лаборатории «Археологические исследования и школьное археологическое краеведение» ЮУрГГПУ обнаружили в Чебаркульском районе около деревни Звягино могильник бронзового века, получивший название «Звягино-1». На высоком берегу реки Коелга на открытом степном пространстве 3,5 тысячи лет назад были возведены насыпи древних курганов. Всего обнаружено 12 компактно расположенных насыпей. Три кургана отличались более монументальными размерами.

В летний сезон 2017 года археологи исследовали три кургана. На подкурганной площадке насыпи одного из них были расположены в ряд три могилы. Все они были разграблены в древности, но на дне сохранились кремированные останки погребенных и фрагменты разрушенных керамических сосудов федоровской культуры.

В другом кургане была обнаружена одна могильная яма. В ограбленном погребении сохранился сосуд бронзового века и, вероятно, потерянная неаккуратным грабителем бронзовая височная подвеска, обтянутая фольгой из золота.

Но самое интересное студентов ожидало в последнем кургане. Он отличался крупными размерами. В центре площадки был расположен крупный каменный склеп из филигранно обработанных крупных плит. В древности «ящик» перекрывала тяжелая могильная плита. Она должна была составлять серьезную преграду грабителям. Но это их не остановило. Для вскрытия склепа они развели огонь на поверхности плиты, раскалили ее докрасна, а потом полили водой. Из-за резкого перепада температур плита треснула, что позволило грабителям расколотить ее на части и добраться до погребения. После того, как археологи очистили каменный ящик от обломков перекрытия, на дне были обнаружены сожженные кости человека, керамический сосуд и остатки поминальной пищи. Исследование курганов позволило выявить новые подробности погребального обряда федоровской культуры бронзового века на территории Южного Урала.

В 300 метрах от некрополя, на берегу реки, один из студентов обнаружил осколки древней керамики. Заложенные на местах находки шурфы позволили выявить наличие культурного слоя. Оказалось, что совсем рядом с некрополем располагался поселок бронзового века. Ему было присвоено название «Звягино-4».

Челябинск, Виктор Елисеев

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