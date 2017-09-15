Прокуратура не смогла оспорить приговор учительнице-наркодилеру из Челябинска

Областной суд не стал пересматривать приговор учительнице челябинской гимназии, торговавшей наркотиками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, инстанция рассмотрела сегодня в апелляционном порядке уголовное дело в отношении учительницы физкультуры одной из гимназий города.

Напомним, челябинка была задержана в марте нынешнего года. При обыске у нее был обнаружен спайс. Впоследствии педагог рассказала, что стала наркодилером из-за финансовых трудностей.

Женщину признали виновной в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере и покушении на сбыт. Суд приговорил ее к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима с лишением на 7 лет права заниматься преподавательской деятельностью. Этот приговор показался прокуратуре слишком мягким, и она обжаловала его.

Однако апелляция была отклонена. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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