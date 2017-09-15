Случайно совпало: челябинских полицейских учили разгонять толпу накануне несанкционированного митинга

На челябинском стадионе полиция отрабатывала действия при массовых беспорядках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, тренировка проходила в рамках подготовки к предстоящему Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«15 сентября в период с 11 до 13 часов на территории легкоатлетического комплекса имени Елесиной в рамках предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 проводится комплекс подготовительных мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности с личным составом сводного отряда оперативного реагирования ГУ МВД России по Челябинской области в составе сотрудников подразделений отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, полка патрульно-постовой службы полиции и полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу Челябинску», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Руководство силами и средствами осуществлялось заместителем начальника полиции областного полицейского главка Михаилом Филимоновым. На мероприятии также присутствовали начальник управления МВД по Челябинску Сергей Миронов и начальники подразделений.

В ходе тренировочных мероприятий полицейские отработали действия сил и средств сводного отряда оперативного реагирования при возникновении групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков, уточнили в пресс-службе ведомства.

Правда, в Челябинске матчи мирового первенства проходить не будут. Вероятно, челябинских полицейских готовят на случай, если разгоряченные футбольные фанаты спутают направления и случайно забредут в Челябинск.

Также следует отметить, что тренировка случайно проходила практически накануне 17 сентября, когда движение «Стоп-ГОК» намеревалось провести митинг против строительства Томинского ГОКа. И на следующий день после появления на сайте ГУ МВД по Челябинской области грозного предостережения челябинцев от участия в несанкционированных митингах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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