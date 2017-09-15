Полиция заявила о задержании второго участника «набега» на площадку Томинского ГОКа

Полиция заявила о задержала второго участника поджога кучки дров на территории строительства Томинского ГОКа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, им оказался уроженец Коркино 1982 года рождения.

По данным полиции, именно он был ночью 11 сентября на площадке строительства Томинского ГОКа и пытался вместе с активистом движения «Стоп-ГОК»«совершить поджог имущества, принадлежащего коммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории Сосновского района Челябинской области».

Задержанный мужчина уже дал признательные показания, сообщают в ГУВД.В ходе обысков по месту жительства у подозреваемого изъяты значимые доказательства, указывающие на его причастность к попытке совершения данного деяния.Решается вопрос о мере пресечения.

В движении «Стоп-ГОК» не стали говорить, знаком ли им задержанный мужчина. Однако с полной уверенностью сказали, что никого из известных им активистов-экологов полиция после 11 сентября не задерживала.

Между тем, стало известно, что назадержанного 11 сентября реального активиста «Стоп-ГОК» оказывается давление. Так, газета «Московский комсомолец» со ссылкой на адвоката челябинца Андрея Лепехина сообщает, что мужчине угрожали возбуждением новых уголовных дел и переводом в камеру к туберкулезным больным, если он не откажется от адвоката и не даст показания на члена координационного совета движения «Стоп-ГОК» Василия Московца. Также, по словам защитника, давлению подвергается супруга активиста: ей обещают возможность увидеться с мужем в обмен на отказ от услуг адвоката.

Челябинск, Виктор Елисеев

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